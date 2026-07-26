In piazza a Fabbrico si è svolta una serata dedicata all’osservazione di stelle e pianeti. Durante l’evento, è stata presentata ufficialmente una nuova associazione di astrofili, formata da un gruppo di appassionati locali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi astrofili e cittadini interessati, che hanno potuto ammirare il cielo e conoscere meglio le attività dell’associazione. Al termine, sono stati espressi ringraziamenti ai partecipanti.

È stata un successo la serata dedicata alla scoperta di stelle e pianeti, che in centro a Fabbrico, in piazza, ha visto la presentazione ufficiale della nuova Associazione Astrofili, nata in paese grazie a un gruppo di appassionati. "Vedere così tante persone riunite con il naso all’insù, ad osservare la Luna e a condividere la passione per l’ astronomia, è stata un’emozione difficile da descrivere. Un enorme grazie a coloro che hanno partecipato e hanno reso possibile questa serata. Ringraziamo il Comune e tutti i volontari e chi ci ha sostenuto fin dal primo giorno. Un ringraziamento speciale anche ai nostri soci e collaboratori che hanno lavorato con impegno per organizzare questo evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Astrofili, che successo: "Grazie a tutti i partecipanti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mediofondo, che successo. Quasi 200 partecipantiQuasi 200 ciclisti hanno preso parte alla prima edizione della Mediofondo di Assisi.

Slalom Massa-San Carlo. Successo di partecipantiLa seconda edizione dello Slalom Massa–San Carlo si è conclusa con un alto numero di partecipanti.