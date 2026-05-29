slalom massa san carlo successo di partecipanti

La seconda edizione dello Slalom Massa–San Carlo si è conclusa con un alto numero di partecipanti. La gara, intitolata al Memorial Umberto Mosti e alla Coppa Federico Bernacca, è valida per la Coppa di Zona. È stata organizzata dall’Automobile Club Massa Carrara e dal Gruppo Motori Tula, con il patrocinio del Comune e della Provincia.

Grande successo per la seconda edizione dello Slalom Massa–San Carlo, Memorial Umberto Mosti-Coppa Federico Bernacca, valido per la Coppa di Zona e organizzato da Automobile Club Massa Carrara e Gruppo Motori Tula con il patrocinio del Comune e della Provincia. 47 le vetture al via (41 auto moderne, 6 storiche) che si sono sfidate in tre manche di gara lungo i 3,4 chilometri del suggestivo percorso che dal secondo tornante di Capaccola conduceva fino all’ingresso del paese. Folta la presenza di pubblico, con molti appassionati che fin dalle prime ore del mattino hanno seguito la gara posizionandosi nei punti più spettacolari del tracciato e in una piazza Aranci animata da Radio Bruno, dove era stato anche collocato un maxi schermo e dove, nel pomeriggio, si sono svolte le premiazioni, con i trofei consegnati dalle autorità presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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