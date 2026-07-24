Quasi 200 ciclisti hanno preso parte alla prima edizione della Mediofondo di Assisi. La gara si è svolta sulla distanza prevista, con partenza e arrivo nella città umbra. La manifestazione ha attirato un numero elevato di partecipanti provenienti da diverse regioni, molti dei quali hanno completato il percorso in condizioni di tempo variabile. La corsa si è conclusa con la premiazione dei migliori tempi, davanti a un pubblico di appassionati.

ASSISI - Sono stati 180 i partecipanti alla prima edizione della Mediofondo di Assisi, terz’ultimo appuntamento di Pedalando l’Umbria di Francesco. I partecipanti, giunti da tutta la regione, hanno percorso con le loro bici da strada suggestivi scorci nei dintorni di Assisi e nelle zone limitrofe di Cannara, Bevagna e Bettona optando per il percorso lungo di 87 chilometri o quello corto di 72 chilometri. La partenza e l’arrivo al centro commerciale Le Cave. Sul fronte delle premiazioni, riconoscimenti sono stati assegnati alle società Grifo Bike Perugia, GS Matè, Cicloturistica Perugia, Velo Club Santa Maria degli Angeli e Ciclo Club Deruta, in base ai chilometri percorsi e al numero di presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mediofondo, che successo. Quasi 200 partecipanti

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