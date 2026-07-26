Assoluti di Atletica Andy Diaz conquista l’oro nel triplo e uno strepitoso record italiano con 17,87

Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo ai Campionati Assoluti di Atletica a Firenze, stabilendo un nuovo record italiano con una misura di 17,87 metri. La vittoria gli ha assicurato il titolo nazionale all’aperto. La competizione si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con Diaz che ha dominato la prova e superato il precedente record. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica.

Firenze – Un record dopo l’altro e un successo dopo l’altro. Andy Diaz si prende la ribalta agli Assoluti di Atletica, in svolgimento a Firenze, e vince il suo prezioso titolo italiano all’aperto e con uno strepitoso primato nazionale nel salto triplo. La misura della gloria è quella di 17,87, puntando cuore e anima agli Europei di Birmingham. E’ al terzo salto perfetto e fluido che arriva l’oro nazionale e il primato da storia. E’ ancora leader stagionale l’atleta delle Fiamme Gialle allenato da Fabrizio Donato. Il podio è tutto gialloverde. Simone Biasutti (anch’esso atleta delle Fiamme Gialle) fa un eccellente 17,32 (+0.5) al secondo turno, per diventare, in questo modo, il sesto italiano di ogni epoca. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francamente LIVE - Mondiali indoor di Atletica Toru 2026 - 3ª giornata sessione mattutina

Notizie e thread social correlati

Salto triplo, Andy Diaz ha firmato il nuovo record italiano! Incredibile 17.87Andy Diaz ha stabilito il nuovo record italiano nel salto triplo con una misura di 17,87 metri.

Leggi anche: Assoluti, Jacobs vince i 100 in 10"12 dopo una falsa partenza. Diaz, nuovo record italiano nel triplo

Temi più discussi: Diaz sulla luna: 17,87 record italiano a Firenze; Atletica, Andy Diaz migliora il suo primato italiano nel triplo: 17.87; Campionati Italiani Assoluti di Atletica, i big in gara e quando scenderanno in pista; Campionati Italiani Assoluti 2026, il programma completo.

Assoluti di atletica, Andy Diaz raggiunge il record a Firenze con 17,87 nel triplo x.com

Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari domenica 26 luglio, programma, streamingLo stadio Ridolfi di Firenze si appresta ad ospitare la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, in cui verranno ... oasport.it

Atletica, Andy Diaz migliora il suo primato italiano nel triplo: 17.87Con la misura di 17.87, Andy Diaz ha migliorato il primato italiano nel salto triplo che già gli apparteneva (17.80), agli Assoluti di atletica in corso a Firenze. Il triplista cubano naturalizzato it ... msn.com

The Daily Moby - 23 07 2026 - The News Megathread reddit