Marcel Jacobs rischia la squalifica per una falsa partenza ma poi vince i 100 metri agli Assoluti di Firenze in 10"12. Sulla strada verso gli Europei di Birmingham, dove sarà il favorito nella gara sprint, l'olimpionico di Tokyo parte un po' troppo legato ma poi si scioglie negli ultimi 50 e chiude di potenza davanti a Ceccarelli e Patta. Il vento contrario e la falsa partenza hanno condizionato Jacobs, alla cui sinistra non ha corso, essendo rimasto sui blocchi, Marek che era il più accreditato a dare fastidio a Marcell. Secondo posto per Ceccarelli a 10"31, tre centesimi meglio del terzo Patta. Da segnalare la prestazione di Andy Diaz, che nel salto triplo ha fatto registrare al primo tentativo la misura di 17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Assoluti, Jacobs vince i 100 in 10"12 dopo una falsa partenza. Diaz, nuovo record italiano nel triplo

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Marcell Jacobs 9.96 a Parigi – 'Buona la partenza e soprattuto il finale, scendere ancora sotto i 10

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