Andy Diaz ha stabilito il nuovo record italiano nel salto triplo con una misura di 17,87 metri. La gara si è svolta questa mattina, quando l’atleta ha portato a termine il salto decisivo. La prestazione ha superato il precedente record, segnando un risultato storico per l’atletica nazionale. La manifestazione si è conclusa con grande entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

È un momento che resterà scolpito nella storia dell’atletica italiana: Diaz ha appena infranto il record nazionale del salto triplo con un balzo mostruoso da 17,87 metri! Un’impresa straordinaria che proietta ancora di più l’azzurro nell’Olimpo della specialità, superando con autorità il precedente limite tricolore e aprendo uno scenario completamente nuovo per il movimento nazionale. La gara è esplosa nel momento clou: dopo una rincorsa potente e perfettamente dosata, Diaz ha eseguito le tre fasi del salto con una tecnica impeccabile. Lo step lungo e potente e un jump finale che ha sfidato la gravità si sono chiusi con un atterraggio perfetto nella sabbia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Salto triplo, Andy Diaz ha firmato il nuovo record italiano! Incredibile 17.87

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