Assegno di Inclusione nuove domande di rinnovo dal 1° agosto | prima mensilità ridotta al 50% e regole per le Carte ADI

Dal 1° agosto 2026, i nuclei familiari che hanno ricevuto l’ultima mensilità dell’Assegno di Inclusione a luglio potranno presentare una nuova domanda di rinnovo. La prima mensilità del nuovo assegno sarà ridotta al 50%. Sono state introdotte anche nuove regole per l’utilizzo delle Carte ADI.

Dal 1° agosto 2026 potranno presentare una nuova domanda di rinnovo i nuclei familiari che a luglio ricevono la dodicesima e ultima mensilità dell’Assegno di Inclusione relativa al precedente periodo di rinnovo. L’INPS riepiloga le modalità di accesso agli ulteriori 12 mesi di beneficio, le procedure da seguire in caso di variazioni del nucleo familiare e le regole per l’accredito degli importi sulle Carte ADI. La domanda può essere inoltrata soltanto dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento. Un’istanza presentata quando la precedente domanda risulta ancora in corso non può essere accolta. L’Assegno di Inclusione viene riconosciuto inizialmente per un periodo massimo di 18 mesi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSEGNO DI INCLUSIONE la ricarica di Giugno! novità RINNOVO, Date pagamenti, lavorazioni ANTICIPI

Notizie e thread social correlati

Assegno di Inclusione, dal 1° agosto al via i rinnovi: la prima mensilità sarà dimezzataDal 1° agosto 2026 sarà possibile presentare una domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione per i nuclei familiari che hanno terminato il periodo...

Assegno di inclusione, domande di rinnovo al via dal 1° agosto: le istruzioni dell'InpsDal 1° agosto è possibile presentare le domande di rinnovo dell'Assegno di inclusione.

Temi più discussi: Inps, assegno inclusione: dall’1 agosto al via le domande di rinnovo; Assegno di inclusione: domande di rinnovo e gestione delle Carte ADI; Assegno di inclusione: rinnovo e Carta ADI; Assegno di Inclusione: istanze di rinnovo e gestione Carte ADI - EC News - Area lavoro.

Assegno di Inclusione: dal 1 agosto 2026 al via le domande di rinnovo. Abbiamo verificato cosa cambia davvero e gli errori che possono ritardare il pagamento informazionescuola.it/assegno-di-inc… via @inf_scuola x.com

Cosa aggiunge veramente il Progresso delle Rune/Progresso dei Bonus al gioco? reddit

Assegno di inclusione e Sfl, pagamenti luglio 2026: date, rinnovi e novità InpsPagamenti Adi e Sfl a luglio 2026: accrediti Inps il 15 e il 28, con possibile anticipo al 27. Rinnovi, arretrati e controlli delle domande ... quifinanza.it

Assegno di Inclusione, via ai nuovi rinnovi da agosto: cosa cambia, quando fare domanda. E il primo mese è dimezzatoNuove istruzioni dell'Inps per chi percepisce l'Assegno di Inclusione (ADI). Con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, l'Istituto ha chiarito come funzioneranno le nuove domande ... corriereadriatico.it