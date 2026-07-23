Assegno di inclusione domande di rinnovo al via dal 1° agosto | le istruzioni dell' Inps

Dal 1° agosto è possibile presentare le domande di rinnovo dell'Assegno di inclusione. L'Inps ha diffuso le istruzioni ufficiali su come e quando inoltrare le richieste, per evitare la sospensione del sostegno economico. Le domande devono essere inviate entro i termini stabiliti, seguendo le modalità indicate dall'ente previdenziale. La procedura riguarda i beneficiari già in possesso del beneficio e in scadenza.

Dal 1° agosto riparte la corsa al rinnovo dell'Assegno di inclusione. L'Inps ha chiarito con un nuovo messaggio come e quando presentare la richiesta per non restare senza il sostegno economico. La regola di base è semplice: la domanda va inviata solo dal mese successivo all'ultimo pagamento ricevuto. Chi si muove prima rischia il rigetto della pratica e perde tempo prezioso.Assegno di inclusione, come funziona il rinnovoA luglio arriva l'ultima mensilità per le famiglie che hanno percepito il sostegno senza interruzioni nell'anno precedente. Si tratta della dodicesima rata per chi aveva già rinnovato una volta, della diciottesima per chi era partito con la domanda iniziale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE CAMBIA da LUGLIO Regole Rinnovo, date, MESE SOSPENSIONE PAGAMENTI

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