Assegno di Inclusione dal 1° agosto al via i rinnovi | la prima mensilità sarà dimezzata

Dal 1° agosto 2026 sarà possibile presentare una domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione per i nuclei familiari che hanno terminato il periodo di ricezione del beneficio. A partire da questa data, i rinnovi saranno disponibili, mentre la prima mensilità del nuovo assegno sarà ridotta della metà. Questa procedura riguarda le famiglie che hanno già beneficiato dell’ADI e intendono prolungare la loro partecipazione.

Dal 1° agosto 2026 sarà possibile presentare una nuova domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuclei familiari che hanno concluso il periodo di fruizione del beneficio. A chiarire modalità, tempi e novità è l’Inps, con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, pubblicato in vista della conclusione del primo ciclo di rinnovi. L’Istituto richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale: la richiesta non può essere presentata prima della conclusione del periodo di erogazione, altrimenti verrà respinta. A chi spetta il rinnovo dell’Assegno di Inclusione. Nel mese di luglio 2026 l’Inps eroga la dodicesima e ultima mensilità ai nuclei familiari che avevano già rinnovato l’ Assegno di inclusione nel luglio 2025 e hanno percepito il beneficio senza interruzioni per i dodici mesi successivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Assegno di Inclusione Marzo 2026: pagamenti, rinnovi e arretrati

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