Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2026 27 | indicazioni Napoli Benevento Salerno Avellino

Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione ATA per il biennio 202627 possono essere presentate dal 23 luglio al 4 agosto. Le richieste riguardano sia l’assegnazione provinciale che da altre province, con riferimento alle province di Napoli, Benevento, Salerno e Avellino. La procedura riguarda il personale ATA che intende spostarsi o essere assegnato in modo provvisorio. Le istanze devono essere presentate entro la scadenza indicata, seguendo le modalità stabilite.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria potranno essere presentate dal 23 luglio al 04 agosto 2026. Salerno Le domande di assegnazione provvisoria provinciali o da altra provincia del personale A.T.A. dovranno essere trasmesse a quest’ufficio direttamente dal personale interessato oppure per il tramite della scuola di attuale servizio esclusivamente all’indirizzo pec email protected. N.B. Si fa presente che tutto il personale titolare in altra provincia, che presenterà domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Salerno, dovrà evidenziare, con apposita dichiarazione da allegare all’istanza, l’eventuale stato di regime part time specificando la tipologia (orizzontale, verticale o ciclico) e le ore previste dal proprio contratto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2026/27: guida completa a scadenze, vincoli e procedure

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