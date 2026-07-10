Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026 27 novità per i DSGA | domande via PEC dal 23 luglio al 4 agosto Nota e CCNI

Dal 23 luglio al 4 agosto è possibile inviare via PEC le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’anno scolastico 202627. La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguarda anche i DSGA e include le novità introdotte nel CCNI. La procedura interessa le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per il personale ATA, con specifiche regole e modalità di presentazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 202627. Per il personale ATA, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria potranno essere presentate dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni consentono al personale interessato, in presenza dei requisiti previsti dal contratto, di prestare servizio per un anno scolastico in una sede diversa da quella di titolarità. Le domande del personale ATA dovranno essere compilate utilizzando il modello pubblicato nella sezione Mobilità del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità

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