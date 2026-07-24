Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2026 27 | domanda cartacea allegati ricongiungimento preferenze precedenze e vincoli Risponde Sorrentino

Dal 23 luglio sono aperte le domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA per l'anno scolastico 202627. La presentazione può avvenire tramite PEC o secondo le indicazioni degli Ambiti territoriali, con scadenza fissata al 4 agosto. Le domande devono includere allegati, preferenze, vincoli, ricongiungimenti e richieste di assegnazione provvisoria.

Dal 23 luglio il via alle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA 202627. Per inviare la domanda via PEC (o in base alle indicazioni degli Ambiti territoriali) c'è tempo fino al 4 agosto. Per rispondere alle domande dei lettori Alberico Sorrentino (Anief-Condir) in diretta su Orizzonte Scuola tv. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 202627: domanda cartacea, allegati, ricongiungimento, preferenze, precedenze e vincoli. Risponde Sorrentino . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assegnazioni provvisorie 2026/27: domande, preferenze e posti disponibili nellorganico di fatto

Notizie e thread social correlati

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, novità per i DSGA: domande via PEC dal 23 luglio al 4 agosto. Nota e CCNIDal 23 luglio al 4 agosto è possibile inviare via PEC le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’anno...

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, al via le domande: chi può richiederle e quali sono le differenzeDal 23 luglio al 4 agosto 2026, il personale ATA può presentare domanda per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative all’anno scolastico...

Si parla di: Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief).

Assegnazioni provvisorie ATA (dal 13 luglio al 4 agosto): chi può presentare domanda, gli allegati, a cosa bisogna fare attenzione. Video GuidaCon l'apertura delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA prende il via una fase particolarmente delicata della mobilità annuale. orizzontescuola.it

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, al via le domande: chi può richiederle e quali sono le differenzeDa oggi, giovedì 23 luglio, e fino al 4 agosto 2026 il personale ATA può presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it