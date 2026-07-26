Assegnazione provvisoria interprovinciale | il CNDDU scrive al ministro Valditara

Il CNDDU ha scritto al ministro Valditara per chiedere chiarimenti sull'assegnazione provvisoria interprovinciale. Da più di dieci anni, migliaia di insegnanti sono costretti a vivere lontano da casa, e questa assegnazione rappresenta l’unico mezzo per poter tornare, anche temporaneamente, vicino alla famiglia. La questione riguarda il diritto di rientro e le modalità di assegnazione di queste posizioni.

Da oltre un decennio migliaia di insegnanti vivono lontano da casa. L'assegnazione provvisoria interprovinciale resta per loro l'unico modo per tornare, anche solo per un anno, vicino alla famiglia. Il CNDDU denuncia una condizione diventata insostenibile e chiede al ministro Valditara un intervento rapido. Undici anni di sacrifici economici e personali, spiega il coordinamento, non possono più restare senza una risposta concreta.Undici anni lontano da casaTutto parte dalle immissioni in ruolo legate alla legge 107 del 2015. Da allora molti docenti di ruolo hanno preso servizio nelle scuole del Centro e del Nord Italia, spesso in zone dove il personale manca in modo cronico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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