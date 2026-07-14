Docente assunto da GPS sostegno nel 2023 24 non ha vincolo può presentare domanda di assegnazione interprovinciale

Un docente assunto tramite GPS sostegno nel 202324 può presentare domanda di assegnazione interprovinciale senza vincolo. Durante un question time trasmesso il 13 luglio su una piattaforma online, con ospite un rappresentante sindacale, sono state spiegate le modalità per inviare le richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione entro il 23 luglio.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Simone Craparo della Gilda Unams, sono state illustrate le procedure per presentare, entro il 23 luglio, le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. I docenti di ruolo dovranno utilizzare POLIS, mentre personale educativo, docenti di Religione e precari con contratto finalizzato al ruolo dovranno inviare i moduli cartacei tramite PEC o modalità telematica. Per le deroghe contrattuali è prevista la compilazione dell’Allegato G. L'articolo Docente assunto da GPS sostegno nel 202324 non ha vincolo, può presentare domanda di assegnazione interprovinciale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti e Ata 2026, chi può fare domanda Tempi e iter

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