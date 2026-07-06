Presunti abusi a scuola | il CNDDU scrive a Valditara

Il CNDDU ha scritto al ministro dell'Istruzione, chiedendo indicazioni su come le scuole debbano agire in presenza di presunti abusi. La lettera si concentra sulle procedure e le responsabilità delle istituzioni scolastiche nel gestire queste segnalazioni. Non vengono forniti dettagli specifici sui casi o sui contenuti delle accuse, ma si sottolinea l'importanza di un protocollo chiaro e condiviso.

Come devono comportarsi le scuole di fronte ai presunti abusi a scuola? È la domanda al centro dell'appello inviato al ministro Valditara dal CNDDU, il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani. La richiesta è chiara: proteggere i minori, garantire un procedimento corretto e sostenere i dirigenti scolastici, spesso chiamati a gestire vicende delicate senza gli strumenti giusti. Serve un quadro di regole più preciso e condiviso.La richiesta del CNDDU al ministroIl CNDDU ritiene non più rinviabile una riflessione organica sul modo in cui la scuola gestisce le segnalazioni di presunti episodi di molestie o maltrattamenti. La crescente complessità di queste vicende chiede un aggiornamento delle regole e dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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