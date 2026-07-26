Durante l’assalto dei No Tav in Val di Susa sono rimaste ferite 126 persone tra le forze dell’ordine. Sono stati registrati anche danni superiori ai un milione di euro. L’episodio si è verificato nel corso di una notte di scontri tra attivisti e agenti, con lanci di oggetti e atti di resistenza. La situazione si è protratta fino alle prime ore del mattino.

AGI - Il giorno dopo l'assalto dei No Tav in Val di Susa arriva il bilancio delle forze dell'ordine ferite durante la guerriglia scatenata dagli attivisti. A quanto apprende l'Agi da fonti qualificate, sono 126 gli operatori rimasti feriti ieri negli scontri provocati dai No Tav: 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Circa 450 gli identificati. Danni per un milione. Ammontano a circa un milione di euro, secondo una prima stima, i danni degli scontri avvenuti ieri al cantiere Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. A renderlo noto è Telt, Tunnel Euralpin Lyon Turin, società binazionale italo-francese incaricata di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assalto No Tav in Val di Susa: 126 feriti tra le forze dell'ordine. Danni per oltre un mil...

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Assalto No Tav contro la Polizia in Val di Susa: 126 feriti tra le forze dell'ordine. Melo...Nella notte in Val di Susa, durante un episodio di guerriglia tra attivisti No Tav e forze dell'ordine, sono stati registrati 126 agenti feriti.

Scontri in Val di Susa: identificati 450 No Tav, 126 feriti tra le forze dell’ordine e danni ingentiIeri in Val di Susa si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine.

Temi più discussi: Val di Susa, scontri alla marcia No Tav. Assaltato cantiere di Chiomonte. FOTO; No Tav, l’assalto di centinaia di manifestanti: fiamme ai mezzi dei carabinieri; Guerriglia No Tav in Val di Susa: ci sono 60 agenti feriti. Meloni: Lo Stato non si piega; No Tav, alta tensione in Valsusa: assalto al cantiere, 110 feriti e Mattarella ringrazia gli agenti.

C’è chi, commentando le violenze dei No Tav in Val di Susa, sottolinea che l’assalto sarebbe stato guidato da alcune centinaia di incappucciati (700? Molti francesi), mentre migliaia di manifestanti sarebbero rimasti pacifici. Ma allora una domanda è inevitabil x.com

Guerriglia in Val di Susa, 60 feriti per l’assalto No Tav. Chiusa l’autostrada, fermata circolazione dei treniPietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere della Tav. Come accade ormai ogni anno, il Festival ... ilmessaggero.it

Assalto dei No Tav in Val di Susa, 450 identificati. Gli antagonisti: Una grande giornata di lottaDue camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. Sessanta agenti feriti. È il ... ilmessaggero.it