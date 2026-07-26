Assalto No Tav | identificate oltre 400 persone In molti tra Francia Germania e Belgio Un milione di euro di danni per il cantiere di Chiomonte

La polizia ha identificato 436 persone coinvolte negli scontri durante la protesta dei No Tav in Val di Susa, con alcuni provenienti da Francia, Germania e Belgio. L’assalto ha causato danni stimati in un milione di euro al cantiere di Chiomonte.

Identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta dei No Tav in Val di Susa, di cui una parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. Un milione di danni. «Una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria». Questa una prima analisi di Telt, la società binazionale che sta realizzando l’alta velocità. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

No Tav, Telt: “Danni per circa 1 milione di euro al cantiere di Chiomonte”Telt ha stimato danni per circa un milione di euro al cantiere di Chiomonte, coinvolto nel progetto della linea ferroviaria Torino-Lione.

No Tav a Chiomonte, prima stima dei danni: "Un milione di euro"La prima stima dei danni al cantiere No Tav di Chiomonte si aggira intorno a un milione di euro.

Temi più discussi: Assalto No Tav ai cantieri in Val di Susa: due ore di scontri con bombe carta, chiusa l'autostrada A32, la telefonata di Mattarella; Dalla Francia in divisa da black-block per assaltare i cantieri della Tav: scoperti e rimpatriati; Festival Alta Felicità a Venaus, la prefettura dispone una serie di divieti per prevenire disordini vicino ai cantieri Tav.

Assalto dei No Tav in Val di Susa, 450 identificati. Gli antagonisti: Una grande giornata di lottaDue camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. Sessanta agenti feriti. È il ... ilmessaggero.it

Scontri No Tav in Val di Susa: 450 identificati, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordineLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri No Tav in Val di Susa: 450 identificati, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine ... tg24.sky.it