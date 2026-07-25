Durante una manifestazione No Tav in Val di Susa, alcuni antagonisti hanno incendiato mezzi delle forze dell’ordine. Centinaia di persone si sono scontrate con le forze dell’ordine nel cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Gli scontri sono durati diverse ore e sono stati segnalati numerosi danni ai mezzi e alle strutture presenti. Non sono stati riportati feriti gravi. La protesta è proseguita con tensione fino a sera.

Alta tensione in Val di Susa durante la manifestazione No Tav. Diverse centinaia di antagonisti hanno attaccato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando vita a violenti scontri con le forze dell’ordine. Nel corso dei disordini, gruppi di manifestanti incappucciati hanno lanciato pietre, bombe carta e fuochi d’artificio contro polizia, carabinieri e guardia di finanza. Alcuni sono riusciti a raggiungere un’area del cantiere, danneggiando le barriere di protezione installate lungo il perimetro. Durante gli assalti sono stati incendiati alcuni mezzi delle forze dell’ordine, mentre gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti nel tentativo di contenere l’avanzata dei manifestanti e ripristinare l’ordine nell’area. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Assalto No Tav in Val di Susa: incendiati i mezzi delle forze dell’ordine

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