Durante la ricreazione in giardino, i bambini sono stati lasciati soli, con uno smarrito tra loro. Le due educatrici arrestate sono accusate di maltrattamenti aggravati e abbandono di minori. Le insegnanti si sarebbero anche servite di acqua per costringere i bambini ad obbedire. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e hanno portato all’arresto dei due soggetti, ora agli arresti domiciliari.

POLVERIGI - Lasciati soli durante la ricreazione in giardino tanto da smarrire anche un bambino. Emerge pure questo dalle indagini dei carabinieri, effettuate sull’asilo Farfallegre, e che hanno portato all’arresto di due educatrici, finite ai domiciliari per maltrattamenti aggravati e abbandono di minori. L’ordinanza «Il 30 giugno scorso - contesta il gip nell’ordinanza della misura cautelare emessa per i gravi indizi di colpevolezza e per il pericolo di reiterazione dei reati - si allontanavano contemporaneamente dal giardino del plesso scolastico, rientrando all’interno della struttura, lasciando la classe dei minori in giardino totalmente priva di vigilanza, per diversi minuti, venendo meno all’obbligo di controllo tanto da smarrire accidentalmente un bambino all’interno della struttura ricreativa». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Asilo horror a Polverigi: «Classe rimasta sola, smarrito anche un bimbo». Le maestre (arrestate) gettavano acqua per farsi ubbidire

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