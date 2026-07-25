Due insegnanti di un asilo sono state arrestate a Polverigi con l'accusa di aver punito bambini con schiaffi e tenendoli al buio. L'indagine è iniziata dopo la ricezione di una lettera anonima, prima consegnata alla polizia locale e successivamente al Comune. Le accuse riguardano comportamenti violenti e maltrattamenti nei confronti dei bambini durante l'orario scolastico. Le autorità continuano le verifiche sulle condizioni all’interno della struttura.

POLVERIGI Una lettera anonima lasciata prima nella cassetta della posta della polizia dell’Unione dei Comuni e poi anche in Comune. È partita da lì l’indagine che ha portato la Procura di Ancona a chiedere e ottenere dal gip Carlo Masini le misure cautelari per due educatrici della scuola per l’infanzia Farfallegre, l’asilo gestito dalla Cooperativa Opera Pia Coniugi Lesti, in via Dante Alighieri. A finire agli arresti domiciliari sono state Daniela Angelani, 60 anni, di Offagna, insegnante prossima alla pensione e Gabriella Lisi, 53 anni, originaria della Sicilia ma residente a Castelferretti. L’arresto Da mercoledì sono ristette nelle loro abitazioni con accuse pesantissime e che sono tutte da dimostrare nelle successive fasi giudiziarie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Polverigi, bambini chiusi al buio e puniti con schiaffi. Arrestate 2 maestre dell'asilo Farfallegre. L'indagine partita da una lettera anonima

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