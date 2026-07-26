Ascolti tv sabato 25 luglio | Festival del Circo di Montecarlo Svanita nel nulla Ciao Darwin

Ascolti tv sabato 25 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Festival del Circo di Montecarlo. Su Rai 2 Svanita nel nulla. Su Rete 4 La Promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Il mondo perduto: Jurassic Park. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 25 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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