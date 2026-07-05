I Mondiali di calcio 2026 trasmessi su Rai 1 sono stati il programma più visto sabato sera, con un’ampia audience. La trasmissione ha ottenuto uno share elevato rispetto agli altri programmi trasmessi nella stessa fascia oraria. Al secondo posto si sono classificati altri programmi, tra cui un episodio di un quiz e uno spettacolo di intrattenimento. La trasmissione dedicata ai Mondiali ha superato di gran lunga gli ascolti delle altre proposte televisive della serata.

Ascolti tv sabato 4 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Piedone d’Egitto. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Il ragazzo e la tigre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 4 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv sabato 20 giugno: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaI Mondiali di calcio 2026 su Rai 1 hanno registrato i maggiori ascolti televisivi di sabato 20 giugno.

Ascolti tv sabato 27 giugno: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaI Mondiali di calcio 2026 su Rai 1 hanno registrato gli ascolti più alti della serata di sabato 27 giugno, con una quota di share elevata.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 27 giugno chi vince tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Affari Tuoi e Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3%; Ascolti tv sabato 27 giugno, calcio su Rai1 domina prime time; Stasera in tv (4 luglio), La promessa su Rete 4 e Bonolis rilancia Ciao Darwin contro Wimbledon: la sfida del sabato.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di sabato 27 giugno 2026: 1,8 milioni (14,5%) per Notti mondiali; 1,3 milioni (15,4%) per una replica di Ciao Darwin 8 ift.tt/Q2yHICj x.com

Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaAscolti tv 4 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3%La sfida Auditel del sabato sera è stata vinta da Notti Mondiali, approfondimento sui Mondiali di Calcio. Ecco come sono andati gli ascolti tv ... libero.it