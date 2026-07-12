Ascolti tv sabato 11 luglio | Mondiali 2026 Ciao Darwin La promessa

Ascolti tv sabato 11 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Godzilla e Kong: il nuovo impero. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 11 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 11 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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