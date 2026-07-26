Ascolti Tv sabato 25 luglio Ciao Darwin in replica vince nel prime time sul Festival di Montecarlo
Nel prime time del 25 luglio, la replica di Ciao Darwin su Canale 5 ha ottenuto il maggior share, superando di gran lunga L’Eredità Summer, scesa al 15,2%. La Ruota della Fortuna ha prevalso sugli altri programmi, mentre l’evento del Festival di Montecarlo non ha influenzato gli ascolti televisivi. I dati indicano una netta preferenza del pubblico per la trasmissione in replica rispetto ad altri show e competizioni.
Gli ascolti tv del 25 luglio danno la vittoria a La Ruota della Fortuna che batte ampiamente L'Eredità Summer che crolla al 15,2% Gli ascolti tv di sabato 25 luglioassegnano la vittoria in prime time a Canale 5 con la replica diCiao Darwin.Il competitor su Rai 1, il46° Festival del Circo di Montecarlo, anche questo in replica totalizza invece il 13,1% di share. In access invece vince ancora La Ruota della Fortuna. Torino, torna a vedere dopo 5 anni: alle Molinette il primo autotrapianto al mondo di retina e segmento anteriore dell’occhio Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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#CiaoDarwin vince la serata di sabato 25 luglio 2026. #AscoltiTv facebook
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