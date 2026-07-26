ascolti tv sabato 25 luglio ciao darwin in replica vince nel prime time sul festival di montecarlo

Notizia in breve

Nel prime time del 25 luglio, la replica di Ciao Darwin su Canale 5 ha ottenuto il maggior share, superando di gran lunga L’Eredità Summer, scesa al 15,2%. La Ruota della Fortuna ha prevalso sugli altri programmi, mentre l’evento del Festival di Montecarlo non ha influenzato gli ascolti televisivi. I dati indicano una netta preferenza del pubblico per la trasmissione in replica rispetto ad altri show e competizioni.