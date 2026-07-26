Ascolti TV | Sabato 25 Luglio 2026 Ciao Darwin risale al 17.4% e vince la sfida tra repliche con il Festival di Montecarlo 13.1%

Notizia in breve

Sabato 25 luglio 2026, Ciao Darwin ha ottenuto il 17,4% di share, vincendo la sfida tra repliche con il Festival di Montecarlo, che ha registrato il 13,1%. Su Rai1, la replica del Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto 1.324.000 spettatori tra le 21:51 e le 00:15, pari al 13,1% di share.