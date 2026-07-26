Ascolti TV | Sabato 25 Luglio 2026 Ciao Darwin risale al 17.4% e vince la sfida tra repliche con il Festival di Montecarlo 13.1%
Sabato 25 luglio 2026, Ciao Darwin ha ottenuto il 17,4% di share, vincendo la sfida tra repliche con il Festival di Montecarlo, che ha registrato il 13,1%. Su Rai1, la replica del Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto 1.324.000 spettatori tra le 21:51 e le 00:15, pari al 13,1% di share.
Nella serata di ieri, sabato 25 luglio 2026, su Rai1 la replica del Festival del Circo di Montecarlo intrattiene 1.324.000 spettatori pari al 13.1% dalle 21:51 alle 00:15. Su Canale5 Ciao Darwin in replica incolla davanti al video 1.515.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:54 alle 1:06. Su Rai2 Svanita nel nulla è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il mondo perduto – Jurassic Park raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Memorie di Adriano raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il primo cavaliere conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 Kiss Kiss Way sigla.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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