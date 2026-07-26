Ascolti TV sabato 25 luglio 2026 | Ciao Darwin vs Circo di Montecarlo

Notizia in breve

Sabato 25 luglio 2026, i programmi più visti in televisione sono stati “Ciao Darwin” e il “Circo di Montecarlo”. La Rai non ha ancora deciso quale trasmissione sostituirà “Chi l’ha visto?” dopo la fine di Sciarelli, con vari nomi in corsa. Nel frattempo, il caso Roggero è tornato sotto i riflettori, con un politico che ha affermato che chi commette un reato non può ricevere un risarcimento.