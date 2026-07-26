Ascolti TV sabato 25 luglio 2026 | Ciao Darwin vs Circo di Montecarlo
Sabato 25 luglio 2026, i programmi più visti in televisione sono stati “Ciao Darwin” e il “Circo di Montecarlo”. La Rai non ha ancora deciso quale trasmissione sostituirà “Chi l’ha visto?” dopo la fine di Sciarelli, con vari nomi in corsa. Nel frattempo, il caso Roggero è tornato sotto i riflettori, con un politico che ha affermato che chi commette un reato non può ricevere un risarcimento.
Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Paolo Bonolis conquista la serata estiva con le repliche dello storico show, mentre il Festival del Circo di Montecarlo si piazza al secondo posto. Gli ascolti tv di sabato 25 luglio 2026 premiano ancora una volta Canale 5, che si aggiudica il prime time grazie alla replica di Ciao Darwin. Lo storico programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conferma il suo appeal anche in estate, raccogliendo 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Opportunità, ipocrisia e schiavitù legalizzata - e poi ci vediamo a settembre
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Ieri e oggi in TV — Ascolti di sabato 25 luglio 2026: 1,5 milioni (17,4%) per una replica di Ciao Darwin 8; 1,3 milioni (13,1%) per il 46° Festival del Circo di Montecarlo ift.tt/Zrm7Toq x.com
#CiaoDarwin vince la serata di sabato 25 luglio 2026. #AscoltiTv facebook
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