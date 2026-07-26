Sabato 25 luglio, il Festival del Circo di Montecarlo ha registrato il maggior ascolto tra gli eventi televisivi, superando Ciao Darwin e La Promessa. I dati Auditel mostrano che la trasmissione circense ha ottenuto una quota significativa di spettatori, mentre gli altri programmi hanno registrato numeri inferiori. Mediaset non ha raggiunto il massimo degli ascolti con nessuno dei tre. Nessuna delle trasmissioni ha superato i numeri del Festival del Circo di Montecarlo.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 25 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time e prima serata è dominio del Biscione. Prima con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1), poi in prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio sul Festival del Circo di Montecarlo (Rai 1) e Svanita nel nulla (Rai2) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio La Promessa (Rete4), Il mondo perduto – Jurassic Park (Italia1), Il primo cavaliere (La7), Kiss Kiss Way (Tv8), Memorie di Adriano (Rai3) e Standard Liegi-Juventus (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 25 luglio chi ha vinto tra Festival del Circo di Montecarlo, Ciao Darwin e La Promessa

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