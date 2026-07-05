I dati Auditel di ieri, sabato 4 luglio, mostrano che la Rai ha vinto solo nel preserale con “Reazione a Catena”, battendo “Avanti un altro” su Canale 5. Nelle altre fasce orarie, le trasmissioni di Mediaset, tra cui “Ciao Darwin”, “La Promessa” e “In Onda”, non sono riuscite a superare gli ascolti della televisione pubblica. Nessuna delle principali trasmissioni ha ottenuto risultati superiori rispetto alle concorrenti.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 4 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5). Poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno Monzese. In prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio su Notti Mondiali (Rai1) e La Promessa (Rete5). In access prime time è La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) a vincere su Affari Tuoi (Rai1). Giù dal podio in prima serata vanno Veleno in alta quota (Rai2), Piedone d’Egitto (Rai3), In Onda Prima serata (La7), Il ragazzo e la tigre (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 4 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY SABADO 04 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv ieri sabato 20 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin e Sulle ali dell’avventura

Leggi anche: Ascolti tv ieri sabato 13 giugno chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Ciao Darwin, tutti i dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 27 giugno chi vince tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Affari Tuoi e Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3%; Ascolti tv 27 ieri 27 giugno: vincono Notti Mondiali e Croazia-Ghana (24.3%), Ciao Darwin fermo al 15.4%; Ascolti tv del 27 giugno, Ciao Darwin non ha speranza contro i Mondiali.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di sabato 27 giugno 2026: 1,8 milioni (14,5%) per Notti mondiali; 1,3 milioni (15,4%) per una replica di Ciao Darwin 8 ift.tt/Q2yHICj x.com

Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaAscolti tv 4 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri (4 luglio): Paraguay-Francia trionfa su tutto, Ciao Darwin al 14.5 %. Vincono (ancora) i MondialiRai 1 batte la serata degli ascolti con la messa in onda di Paraguay - Francia, Ciao Darwin su Canale 5 è sempre in calo ... libero.it