Ascolti tv ieri sabato 4 luglio chi ha vinto tra Mondiali Ciao Darwin La Promessa e In Onda

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati Auditel di ieri, sabato 4 luglio, mostrano che la Rai ha vinto solo nel preserale con “Reazione a Catena”, battendo “Avanti un altro” su Canale 5. Nelle altre fasce orarie, le trasmissioni di Mediaset, tra cui “Ciao Darwin”, “La Promessa” e “In Onda”, non sono riuscite a superare gli ascolti della televisione pubblica. Nessuna delle principali trasmissioni ha ottenuto risultati superiori rispetto alle concorrenti.

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Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 4 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5). Poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno Monzese. In prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio su Notti Mondiali (Rai1) e La Promessa (Rete5). In access prime time è La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) a vincere su Affari Tuoi (Rai1). Giù dal podio in prima serata vanno Veleno in alta quota (Rai2), Piedone d’Egitto (Rai3), In Onda Prima serata (La7), Il ragazzo e la tigre (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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