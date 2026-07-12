ascolti tv ieri sabato 11 luglio chi ha vinto tra i mondiali ciao darwin la promessa e champagne

Sabato 11 luglio 2026, la Rai ha ottenuto i migliori ascolti televisivi con tre programmi diversi. I dati Auditel mostrano che tra i Mondiali di calcio, Ciao Darwin, La Promessa e Champagne, le trasmissioni della Rai hanno conquistato le prime posizioni. La vittoria tra i programmi più visti è stata attribuita a uno dei contenuti sportivi, seguito da due programmi di intrattenimento e spettacolo. La giornata si è conclusa con una predominanza delle trasmissioni pubbliche rispetto alle reti private.

La Rai cala il tris nella giornata di sabato 11 luglio 2026 per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, sorridono alla tv di Stato, che vince nel preserale con Reazione a Catena capace di superare Avanti un altro, nell’access prime time con Affari Tuoi (versione Mundial) che vince il confronto diretto con La Ruota della Fortuna e in prima serata con Notti Mondiali che batte Affari Tuoi in replica. Alle 23 boom per Norvegia-Inghilterra (47.4% di share). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 11 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Canale5, Ciao Darwin: 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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