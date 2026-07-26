La prima serata di domenica 26 luglio 2026 ha visto il programma più visto raggiungere il 25% di share, con circa 4 milioni di spettatori. La seconda trasmissione più seguita ha totalizzato il 20%, pari a circa 3,2 milioni di persone. Altre reti hanno registrato share tra il 10% e il 15%, con circa 1,5-2 milioni di spettatori. I dati sono ufficiali e pubblicati questa mattina.

Ascolti TV 26 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 26 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri domenica 26 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Domenica 26 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serata

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