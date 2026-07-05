Ascolti TV Domenica 5 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata di domenica 5 luglio 2026, il programma più visto ha raggiunto il 20% di share con circa 4 milioni di spettatori. Seguono altri show e film che si attestano tra il 10% e il 15% di share, con numeri variabili tra 2 e 3 milioni di persone. I dati sono stati diffusi dall’agenzia Auditel e riguardano le trasmissioni trasmesse tra le 20 e le 23.30.

Ascolti TV 5 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 5 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri domenica 5 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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