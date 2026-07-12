Ascolti TV Domenica 12 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata di domenica 12 luglio 2026, il programma più visto ha registrato una quota di share superiore al 20% e ha attirato circa 4 milioni di spettatori. Al secondo posto si sono collocati altri programmi con percentuali di share tra il 15% e il 20%, raggiungendo circa 3 milioni di spettatori. Gli ascolti complessivi sono stati diffusi dall’ente di rilevazione ufficiale e riguardano tutte le reti televisive nazionali. I dati sono stati pubblicati ogni mattina come consueto.

Ascolti TV 12 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 12 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri domenica 12 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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