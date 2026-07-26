Una nuova sfida il sabato sera nella fascia dell’access prime time. Mentre Gerry Scotti rimane saldo al timone de La Ruota della Fortuna, continuando il suo primato negli ascolti di Canale5, su Rai1 Marco Liorni fa ancora un po’ fatica a emergere con L’Eredità Summer, il nuovo format più leggero e godibile per l’estate pensato proprio per far concorrenza a Mediaset. La gara agli ascolti è stata avvincente anche nella fascia della prima serata: su Rai1 c’era il Festival del Circo di Montecarlo, un appuntamento ormai imperdibile dell’estate che promette di lasciare il pubblico a bocca aperta, con artisti eccezionali giunti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 25 luglio, Gerry Scotti non teme rivali. E Marco Liorni arranca

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Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po troppo

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