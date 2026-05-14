Il 13 maggio, su Canale 5, è andata in onda la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che ha occupato tutta la serata. Di conseguenza, Gerry Scotti non è stato trasmesso con il suo programma La Ruota della Fortuna. La partita ha avuto un seguito elevato, mentre il suo programma non è stato trasmesso quella sera. Stefano De Martino ha mantenuto il primato degli ascolti in quella fascia oraria.

Mercoledì 13 maggio Canale 5 ha trasmesso la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, e ha sacrificato Gerry Scotti che non è andato in onda con La Ruota della Fortuna. Così, Stefano De Martino ha potuto dominare nell’access prime time con Affari Tuoi su Rai 1, visto che il suo rivale non c’era. Anche se il calcio ha catalizzato molti dei telespettatori. Oltre alla partita, nella prima serata abbiamo visto su Rai 1 il film con Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie e su Rai 2 Delitti in paradiso. Invece, su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Su Rete 4 è andato in onda Realpolitik e su Italia 1 il film Il richiamo della foresta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 13 maggio, la partita blocca Gerry Scotti: Stefano De Martino senza rivali

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