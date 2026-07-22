Il secondo appuntamento di Tim Summer Hits su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, ha registrato ascolti elevati. Durante l’evento, una cantante è caduta dal palco mentre si esibiva, riportando una brutta caduta. Marco Liorni ha tentato di replicare il successo dei colleghi, senza però ottenere i medesimi risultati negli ascolti.

Martedì 21 luglio Carlo Conti e Andrea Delogu hanno presentato il secondo appuntamento di Tim Summer Hits su Rai 1. Tra i numerosi cantanti che si sono esibiti, c’è stata anche Noemi, vittima di una brutta caduta dal palco. Non si è trattata di una pronta ripresa dall’incidente, semplicemente lo show è stato registrato alla fine di giugno. Conti e la Delogu non devono temere il resto del palinsesto televisivo. Infatti, su Canale 5 è andato in onda il film Delibal – Dolce veleno, su Italia 1 Safe House – Non fidarti di nessuno e Rete 4 Poveri ma ricchi. Su Rai 2 è andato in onda Storie al bivio di sera e su Rai 3 il documentario L’Italia che guarda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu senza rivali. Marco Liorni ci riprova

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