Ascolti tv 25 luglio Ciao Darwin 17.4% batte il Festival del Circo di Montecarlo 13.1%

Sabato 25 luglio, su Canale 5 la replica di Ciao Darwin ha ottenuto 1,515 milioni di spettatori con il 17,4% di share. Su Rai1, la replica del Festival del Circo di Montecarlo ha raggiunto circa 1,1 milioni di spettatori con il 13,1% di share. La trasmissione di Canale 5 ha prevalso sugli ascolti rispetto a quella di Rai1.

Gli ascolti tv di sabato 25 luglio. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin ha conquistato la serata con 1.515.000 spettatori e uno share del 17.4%, mentre su Rai1 la replica del Festival del Circo di Montecarlo ha intrattenuto 1.324.000 spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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