Ascolti tv 18 luglio 2026 | Notti Mondiali 15.2% Francia-Inghilterra 40.2% Ciao Darwin 13.8% Affari Tuoi 25.1% La Ruota della Fortuna 26.5% | Dati Auditel

Da superguidatv.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ascolti tv   sabato 18 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 luglio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 18 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha incuriosito 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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