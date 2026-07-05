Ascolti tv 4 luglio 2026 | Notti Mondiali Ciao Darwin Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 4 luglio 2026, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata ha visto “Notti Mondiali” confrontarsi con “Ciao Darwin”. I dati Auditel indicano quale tra i due programmi abbia ottenuto il maggior numero di ascolti, includendo anche le visualizzazioni dei principali canali del digitale terrestre.

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Ascolti tv   sabato 4 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 luglio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 4 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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