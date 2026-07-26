La squadra ha annunciato l'ingaggio di Miran Kujundzic, uno schiacciatore serbo nato nel 1997 e alto 196 centimetri. Kujundzic arriva dall’esperienza con lo Jastrzebski Wegiel in Polonia. Con questo acquisto, la formazione completa il suo roster, aggiungendo un nuovo elemento alla rosa. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contratto.

La Lube chiude il suo mosaico con l’ultimo tassello che ancora mancava al "quadro" dell’organico. È stato ingaggiato, infatti, lo schiacciatore Miran Kujundzic, giocatore classe ’97, alto 196 centimetri, nazionale serbo, reduce dalla stagione in Polonia con la maglia dello Jastrzebski Wegiel. Miran, com’è arrivato alla Lube? "Ho avuto la fortuna di giocare in diversi Paesi europei e ho fatto tesoro di ogni esperienza cercando di crescere il più possibile in campo, mentre a livello personale ho imparato a rispettare e apprezzare ogni cultura. Sono entusiasta di arrivare in Italia, qui potrò apprendere qualcosa di nuovo e migliorarmi come giocatore e come uomo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Arrivo alla Lube, uno dei club più titolati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Simeon Nikolov a Civitanova! Colpaccio di mercato: uno dei migliori palleggiatori al mondo alla Lube, giocherà con il fratello

Moretto su Leao: “Il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più”Il Galatasaray è uno dei club più attivi nel cercare di ingaggiare il calciatore, secondo quanto riferito da Matteo Moretto.

Temi più discussi: La Lube Treia cala un altro asso, dalla Spal arriva Senigagliesi: Questa società fa sul serio; Volley: abbonamenti 2026/27, la Lube ha dato il via alla vendita al botteghino e online; Duflos-Rossi si presenta: Ho scelto Cisterna per giocare e crescere. Qui voglio fare il salto di qualità; Arrivo alla Lube, uno dei club più titolati.

Arrivo alla Lube, uno dei club più titolatiLa felicità di Kujundzic, schiacciatore serbo ingaggiato dai biancorossi: Qui potrò migliorarmi. Farò tutto per la squadra ... sport.quotidiano.net

Lube, vincere tutto non basta: via De Giorgi In arrivo il ct BlenginiCon una decisione per certi versi incredibile la Lube Civitanova ha esonerato ieri Fefè De Giorgi e si accinge a riabbracciare Chicco Blengini, ct azzurro, che avrà il doppio incarico fino agli ... quotidiano.net