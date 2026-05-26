Il Galatasaray è uno dei club più attivi nel cercare di ingaggiare il calciatore, secondo quanto riferito da Matteo Moretto. L’esperto di mercato ha confermato che il club turco sta spingendo molto per portare l’attaccante nella propria rosa. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali o offerte concrete, ma l’interesse del club sembra essere tra i più intensi tra le squadre coinvolte.

Il mancato approdo in Champions League del Milan ha decretato la stagione fallimentare, con l'esonero di Allegri, Tare Moncada e Furlani. Non si tratta solamente di una crisi tecnica, ma anche di una via e propria emergenza finanziaria. L'assenza dai gironi di Champions League ha fatto perdere al Milan circa 40-50 milioni di euro, soldi che potevano servire per il mercato. Per colmare questo deficit, la proprietà rossonera potrebbe aver deciso chi sacrificare in estate: Rafael Leao. "Bisognerà capire chi sarà l'allenatore. Prima di questa rivoluzione Leao era in uscita, il Milan era pronto ad ascoltare delle offerte e lui era propenso ad assimilare un eventuale addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto su Leao: “Il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più”

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