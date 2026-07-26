Da oltre 40 anni, l’attore e autore bolognese utilizza il gioco di parole come strumento per mettere in discussione il presente, spostando continuamente il significato delle cose. In uno spettacolo recente, si concentra sul linguaggio, prima ancora della comicità, come materia di confronto e analisi. La sua attività si basa sulla costruzione di spettacoli in cui il linguaggio è al centro, con l’obiettivo di esplorare e mettere in discussione i concetti attraverso parole e paradossi.

Il linguaggio, prima ancora della comicità, è la materia con cui Alessandro Bergonzoni continua a misurarsi. Da oltre 40 anni l’attore e autore bolognese costruisce spettacoli in cui il gioco di parole diventa uno strumento per mettere in discussione il presente, spostando continuamente il significato delle cose. È questa ricerca che approda anche alla Spezia con ‘ Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)’, in programma stasera, alle 21.30 in piazza Europa, nell’ambito del La Spezia Estate Festival. Scritto e interpretato dallo stesso Bergonzoni, con la regia firmata insieme a Riccardo Rodolfi e la produzione del Teatro Carcano, lo spettacolo arriva dopo la lunga tournée di Trascendi e Sali e prosegue un percorso artistico che unisce teatro, riflessione civile e sperimentazione linguistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano i Dunque. Pensieri e paradossi con Bergonzoni

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