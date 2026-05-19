Arrivano i Dunque Alessandro Bergonzoni sul palco del Nuovo

Mercoledì 20 maggio alle 20, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà Alessandro Bergonzoni, noto comico e attore. La sua performance promette di essere caratterizzata da giochi di parole, neologismi e una comicità senza freni. La serata si inserisce nel calendario degli spettacoli teatrali in programma nella struttura, attirando un pubblico interessato alle sue peculiarità artistiche. L’evento si svolgerà in un’unica data e rappresenta un’occasione per assistere a una performance di forte impatto linguistico e umoristico.

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Imbattibili giochi di parole, neologismi scatenati, incontenibile comicità: Alessandro Bergonzoni arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine mercoledì 20 maggio alle 20.30 con Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca. Lo spettacolo, che fa parte della Stagione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arrivano i Dunque - Alessandro Bergonzoni Sullo stesso argomento Alessandro Bergonzoni al Donizetti con “Arrivano i Dunque”Torna a Bergamo Alessandro Bergonzoni, attore comico, ma molto di più, che giovedì 5 marzo al Teatro Donizetti (ore 20. Alessandro Bergonzoni sbarca al teatro Bonci con lo show "Arrivano i Dunque"Dal 14 al 17 maggio al Teatro Bonci si recupera lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni in programma nel mese di novembre e posticipato: “Arrivano i... ARRIVANO I DUNQUE di e con ALESSANDRO BERGONZONI: ARRIVANO I DUNQUE (AVANNOTTI, SOLE BLU E LA STORIA DELLA GIOVANE SARACINESCA) di e con Alessandro Bergonzoni scene Alessandro Bergonzoni regia Alessandro Bergonzoni e x.com Arrivano i Dunque, Alessandro Bergonzoni sul palco del NuovoImbattibili giochi di parole, neologismi scatenati, incontenibile comicità: Alessandro Bergonzoni arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine mercoledì 20 maggio alle 20.30 con Arrivano i Dunque (avannot ... udinetoday.it Alessandro Bergonzoni al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Arrivano i DunqueUDINE - Alessandro Bergonzoni arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine mercoledì 20 maggio alle 20.30 con Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca), nuovo lavoro ... nordest24.it