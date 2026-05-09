Alessandro Bergonzoni sbarca al teatro Bonci con lo show Arrivano i Dunque

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 14 al 17 maggio al Teatro Bonci si recupera lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni in programma nel mese di novembre e posticipato: “Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)”. L’artista bolognese, scrittore, performer, attore, autore e artista visivo, che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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