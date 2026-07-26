arrigoni non solo pesce in scatola tra carosello fumetti e pupazzi

Arrigoni non era solo una fabbrica di pesce in scatola. Tra Carosello, fumetti e pupazzi, il nome si lega a un passato di produzioni variegate. Diversi lettori hanno chiesto chi fosse realmente, dopo aver letto i nostri approfondimenti sulla principale azienda del Novecento cesenate. La storia di Arrigoni si intreccia con vari settori dell’intrattenimento e del commercio, lasciando tracce di un’attività che andava oltre la produzione alimentare.

Arrigoni, chi era costui? Ce lo siam sentito chiedere da diversi lettori, incuriositi dai nostri ‘amarcord’ sulla principale fabbrica del Novecento cesenate. Della serie: se il factotum del gruppo alimentare fu l’imprenditore triestino Giorgio Sanguinetti, Arrigoni chi era? Antefatti: se è vero che l’Arrigoni a Cesena è storia di ieri, è altrettanto vero che gli stabilimenti cesenati hanno dato lavoro nel tempo a migliaia di cesenati, donne e uomini. Allo stesso modo: in passato si sono svolte iniziative sulle lotte operaie all’Arrigoni e sul ruolo delle maestranze nel salvare buona parte dei macchinari aziendali durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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