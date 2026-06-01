Cortona Comics 2026 al via tra fumetti artisti e spettacoli

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics. La manifestazione prevede esposizioni di fumetti, incontri con artisti e spettacoli dedicati al mondo del fumetto e dell’illustrazione. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, con eventi distribuiti in diverse location del centro storico. La kermesse coinvolge anche workshop e attività per bambini e adulti.