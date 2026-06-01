Cortona Comics 2026 al via tra fumetti artisti e spettacoli
Dal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics. La manifestazione prevede esposizioni di fumetti, incontri con artisti e spettacoli dedicati al mondo del fumetto e dell’illustrazione. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, con eventi distribuiti in diverse location del centro storico. La kermesse coinvolge anche workshop e attività per bambini e adulti.
Cortona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno 2026. Con il tema «Identità Segrete», il festival inaugura tre giorni dedicati a fumetto, illustrazione, giochi, «cosplay» e alla cultura pop. L’apertura di Cortona Comics 2026 è fissata venerdì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Motori accesi per Cortona Comics. Oltre 3mila biglietti per Pitony. Tre giorni di fumetti e spettacoli
Tre giorni con ’Cortona Comics’. Mostre, spettacoli, debutti, ospitiDal 5 al 7 giugno si svolge la quarta edizione di Cortona Comics, un festival dedicato a fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop.
Temi più discussi: Centritalia News Informazione Quotidiana; Tre giorni con ’Cortona Comics’. Mostre, spettacoli, debutti, ospiti; Motori accesi per Cortona Comics. Oltre 3mila biglietti per Pitony. Tre giorni di fumetti e spettacoli; Novecento di Baricco a Teatro. Le Stanze dell'Opera con Araiza al Circolo Artistico, Chaminade a Casa Petrarca.
Cortona Comics 2026: PK, cosplay, eSport e identità segrete nel festival nerd più atteso dell’estate Pochi luoghi in Italia riescono a trasformare il fumetto in qualcosa di fisico, vivo, quasi cinematografico, come succede a Cortona Comics. Basta aver camminato facebook
Cortona Comics 2026 al via tra fumetti, artisti e spettacoliTre giorni, oltre trenta autori, cinque mostre fra cui un’esclusiva su Pk. Taglio del nastro alle 10,30. Serata concerto con Tony Pitony live allo stadio ... arezzonotizie.it
Tre giorni con ’Cortona Comics’. Mostre, spettacoli, debutti, ospitiFumetto, spettacolo, gioco e cultura pop in un’unica esperienza urbana immersiva. Dal 5 al 7 giugno la provincia di ... msn.com