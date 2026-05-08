Sorpreso con arnesi da scasso negli uffici Asl di Capaccio | denunciato

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno intercettato un uomo all’interno degli uffici dell’ASL di Capaccio, situati in Piazza Santini, mentre tentava di portare via strumenti da scasso. L’individuo, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di vari attrezzi e portato in stato di fermo. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

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Polizia Municipale e Carabinieri hanno sventato un tentativo di furto ai danni degli uffici dell'ASL – Medicina Legale di Piazza Santini a Capaccio, identificando e denunciando un uomo con precedenti specifici trovato in possesso di arnesi da scasso. Il pregiudicato è stato deferito a piede.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne Si aggira tra le auto nel parcheggio con arnesi da scasso: denunciatoGli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti presso il parcheggio di un hotel del capoluogo e hanno denunciato un camerunense di 41 anni per...