Armi da guerra munizioni e sei chili di droga nel box sotto casa | 40enne arrestato a Nova Milanese in Brianza
Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Novate Milanese. Nella sua abitazione sono stati trovati armi da guerra, munizioni e circa sei chili di droga, tra hashish e cocaina. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di polizia. L’uomo si trovava nel suo box sotto casa al momento dell’intervento.
Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Novate Milanese per possesso di armi da guerra, munizioni e sei chili di droga, tra hashish e cocaina. Tutta la merce era nascosta all'interno del box sotto casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Polizia, arsenale da guerra e oltre 6kg di droga sotto una botola
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