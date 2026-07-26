Dopo un intervento estetico, una donna ha sviluppato un’epatite che ha richiesto un trapianto di fegato. Per festeggiare i 50 anni, ha raggiunto a piedi i 2.000 metri di altitudine sul monte Stivo, portando un palloncino con il numero 50. Camminare in quota le è sembrato impossibile prima dell’intervento, ma ha completato la salita, celebrando così il traguardo personale.

Un palloncino di plastica, con il numero 50 che sventola sulla cima del monte Stivo, nell’Alto Garda. Per Arianna Pellini non è stato soltanto un compleanno ma il completamento di una sfida che non sembrava fattibile. Tre anni prima, infatti, le era stata diagnosticata un’epatite, contratta a causa di un intervento estetico alle unghie. «Ero andata a toglierle in agosto - racconta Pellini - e a inizio novembre ho iniziato ad avere i primi sintomi: stanchezza, difficoltà a mangiare. Era più un malessere generale».Inizialmente il medico ha pensato che fosse dovuto allo stress ma una settimana dopo Pellini si è ritrovata con la pelle di colore gialli. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - Arianna Pellini, l'epatite dopo un intervento estetico: «Il trapianto al fegato e la sfida dei 50 anni festeggiati a 2.000 metri. Camminare in quota sembrava impossibile per me»

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