Una donna di 59 anni è morta dopo aver subito un intervento estetico al seno. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine ipotizzando reati di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Si sospetta una reazione allergica al farmaco anestetico somministrato durante l’operazione. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Lecce nell'inchiesta aperta sulla morte di Stefania Verardi, la donna di 59 anni deceduta il 7 luglio nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi", dove era stata trasferita in condizioni gravissime dopo un arresto cardiaco verificatosi durante un intervento di chirurgia estetica.Nel registro degli indagati, come atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili, sono stati iscritti il legale rappresentante della clinica privata di medicina estetica di Scorrano in cui la donna era stata operata, il chirurgo che ha eseguito l'intervento di sostituzione delle protesi mammarie e l'anestesista presente in sala operatoria. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Lecce, Stefania Verardi morta a 59 anni dopo l'intervento estetico al seno: si ipotizza una reazione allergica al farmaco anestetico. Disposta autopsia

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