Una cagnolina ha ingerito della cannabis trovata sul sentiero durante un'escursione nelle Highlands scozzesi, a circa 1.300 metri di quota. La proprietaria ha descritto la situazione come un’esperienza terribile, con il cane che sembrava ubriaco e incapace di camminare. L’incidente si è verificato vicino alla vetta del Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito, richiedendo un intervento di salvataggio.

Sembrava una normale giornata di trekking tra i paesaggi selvaggi delle Highlands scozzesi, ma a pochi passi dalla vetta del Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito, l’escursione si è trasformata in una corsa contro il tempo. Secondo quanto riportato dal New York Post, Tokyo, una Labrador nera di cinque anni, ha iniziato improvvisamente a barcollare, perdere l’equilibrio e muoversi in modo anomalo, come se fosse ubriaca. Poco dopo non è più riuscita a camminare. La sua proprietaria, Christina Bluhme, addestratrice cinofila con 25 anni di esperienza, inizialmente non riusciva a spiegarsi cosa stesse accadendo. Mai avrebbe immaginato di dover chiedere aiuto per una situazione simile: “È stata un’esperienza terrificante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata un’esperienza terrificante. Sembrava ubriaca e non riusciva più a camminare”: cagnolina mangia della cannabis trovata per terra e sta male, il salvataggio a 1.300 metri di quota

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