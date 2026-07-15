È stata un’esperienza terrificante Sembrava ubriaca e non riusciva più a camminare | cagnolina mangia della cannabis trovata per terra e sta male il salvataggio a 1.300 metri di quota

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cagnolina ha ingerito della cannabis trovata sul sentiero durante un'escursione nelle Highlands scozzesi, a circa 1.300 metri di quota. La proprietaria ha descritto la situazione come un’esperienza terribile, con il cane che sembrava ubriaco e incapace di camminare. L’incidente si è verificato vicino alla vetta del Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito, richiedendo un intervento di salvataggio.

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Sembrava una normale giornata di trekking tra i paesaggi selvaggi delle Highlands scozzesi, ma a pochi passi dalla vetta del Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito, l’escursione si è trasformata in una corsa contro il tempo. Secondo quanto riportato dal New York Post, Tokyo, una Labrador nera di cinque anni, ha iniziato improvvisamente a barcollare, perdere l’equilibrio e muoversi in modo anomalo, come se fosse ubriaca. Poco dopo non è più riuscita a camminare. La sua proprietaria, Christina Bluhme, addestratrice cinofila con 25 anni di esperienza, inizialmente non riusciva a spiegarsi cosa stesse accadendo. Mai avrebbe immaginato di dover chiedere aiuto per una situazione simile: “È stata un’esperienza terrificante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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